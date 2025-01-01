Die Unterwasser Giganten | Tiefsee Doku
Die Unterwasser Giganten | Tiefsee Doku
Diese Tiefsee Doku zeigt mit atemberaubenden Tier- und Naturaufnahmen spannende Abenteuer und faszinierende Begegnungen zwischen Menschen und den Unterwasser Giganten. Ein Tauchabenteuer von Apnoe-Taucher und Unterwasserfilmer Christian Pétron. Apnoetaucher bewegen sich ohne technische Hilfsmittel lautlos und elegant unter Wasser. Der Belgier wagt sich in Tiefen bis über 50 Meter und verweilt dort mehrere Minuten, um sein Können zur "sanften Erforschung" von Meerestieren und deren Verhalten zu nutzen. Er zeigt die faszinierende Artenvielfalt des Mittelmeeres, Korallenriffe in Französisch-Polynesien und trifft den eindrucksvollen Weißen Hai im offenen Wasser vor der Küste Mexikos.