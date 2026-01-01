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Die Wahrheit über den neuen MILWAUKEE 12V Akkuschrauber.

10 Min.Ab 12
Bauforum2410 Min.Ab 12
Bauforum24

Die Wahrheit über den neuen MILWAUKEE 12V Akkuschrauber.

Wir stellen uns eurem Feedback zum Test des superkompakten Milwaukee M12 Akkuschraubers.

Genre:
Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Bauforum24