Zum Inhalt springen
Barrierefrei
Joyn
Neu & beliebt
Neu & beliebt
Für Dich
Für Dich
Mediatheken
Mediatheken
Live TV
Live TV
Serien
Serien
Filme
Filme
News & Doku
News & Doku
Reality
Reality
Joyn
Neu & beliebt
Neu & beliebt
Für Dich
Für Dich
Mediatheken
Mediatheken
Live TV
Live TV
Serien
Serien
Filme
Filme
News & Doku
News & Doku
Reality
Reality
Die Wahrheit über den neuen MILWAUKEE 12V Akkuschrauber.
10 Min.
Ab 12
10 Min.
Ab 12
Details
Ähnliche Videos
Die Wahrheit über den neuen MILWAUKEE 12V Akkuschrauber.
Wir stellen uns eurem Feedback zum Test des superkompakten Milwaukee M12 Akkuschraubers.
Genre:
Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber: