Die Weihnachtshochzeitsgeschichte
89 Min.Ab 0
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Die Weihnachtshochzeitsgeschichte
Im Park begegnen sich der freche Labrador Rusty und die süße Pudel-Dame Cheri - und verlieben sich sofort ineinander. Aber es wird noch besser: Denn zwischen ihren Besitzern Susan und Jake funkt es auch auf der Stelle und schon bald läuten die Hochzeitsglocken. Jedoch bringt das Paar aus vorherigen Beziehungen insgesamt fünf quirlige Kinder mit in die neue Großfamilie, die sich natürlich alle in die Haare kriegen und so dauert es auch nicht lange, bis der Haussegen gehörig schief hängt.