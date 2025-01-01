Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

DIESE WERKZEUGE HAST DU NOCH NICHT GESEHEN | BAU 2025 NEUHEITEN RUNDGANG

57 Min.Ab 12
Bauforum2457 Min.Ab 12
Bauforum24
DIESE WERKZEUGE HAST DU NOCH NICHT GESEHEN | BAU 2025 NEUHEITEN RUNDGANG

DIESE WERKZEUGE HAST DU NOCH NICHT GESEHEN | BAU 2025 NEUHEITEN RUNDGANG

Wir zeigen neue Werkzeuge auf der BAU 2025 in München. Neuheiten u.a. von Festool, Bosch, Milwaukee!

Genre:
Spezial
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Bauforum24