Do not disturb – Zwei Augen zu viel
95 Min.Ab 16
95 Min.Ab 16
Do not disturb – Zwei Augen zu viel
Die zehnjährige Melissa ist mit ihren Eltern in einem Amsterdamer Luxushotel abgestiegen. Durch Zufall wird das stumme Mädchen Zeugin eines Mordes. Dabei wird sie beobachtet und flieht in den schillernden Amsterdamer Großstadtdschungel. Nur mit Hilfe ihres neuen Freundes Simon kann sie sich durchschlagen. Zurück bei ihren Eltern, ist Melissa dennoch nicht in Sicherheit. Was hat der Geschäftspartner ihres Vaters mit der Sache zu tun?