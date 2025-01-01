Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doku: Das Verschwinden des mächtigsten Kultgegenstands der Welt

49 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland49 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland
Das spurlose Verschwinden der 'Bundeslade' ist bis heute eines der größten Rätsel der Menschheit. Der Kultgegenstand wird bis heute weltweit gesucht. In unserer neuen historischen Doku gehen wir diesem mysteriösen Verschwinden auf den Grund. Die Dokumentation ist Teil der Reihe "Mythen der Geschichte". Eine Reihe von Dokumentarfilmen, die sich mit den modernen Bemühungen zur Lösung historischer Geheimnisse befassen.

Spezial, Dokumentation, Religion
12
Real Stories Deutschland