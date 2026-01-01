Doku: Der grausamste Herrscher der Geschichte? | Mittelalter Doku
Doku: Der grausamste Herrscher der Geschichte? | Mittelalter Doku
Englands König Richard III. gilt als einer der grausamsten Herrscher der europäischen Geschichte. Ein Image, das er nicht zuletzt William Shakespeare zu verdanken hat. Doch der Archäologe Tim Sutherland ist davon überzeugt, dass der spätmittelalterliche Monarch mehr hinterlassen hat als Mord und Totschlag. So soll er in Erinnerung an eine äußerst blutige Schlacht eine Kapelle errichtet haben. Zwischen modernden Knochen und rostigen Schwertern beginnt die Suche nach dem vergessenen Gotteshaus... Mittsommer 1361: In der Nähe des Städtchens Visby auf der Ostseeinsel Gotland startet der dänische König Waldemar IV. Atterdag einen verheerenden Angriff. Rund 1.800 Bauern werden von seinem 3.000 Mann starken Invasionsheer niedergemetzelt. Mehrere hundert Jahre später wird das Massengrab gefunden, in dem sich die Gefallenen von damals befinden – viele davon noch in ihren Rüstungen. Warum? Mittelalterarchäologe Tim Sutherland macht sich auf nach Skandinavien, um genau dieses Rätsel zu lösen...