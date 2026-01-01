Doku: Die Pest im Mittelalter

Im Mittelalter war das Leben kurz. Kein Wunder, denn die hygienischen und sanitären Verhältnisse waren katastrophal. Krankheit und Tod gehörten zum Alltag. Malin Holst will wissen: Wie gingen die Menschen mit dieser Situation um? Auf der Suche nach Antworten begibt sich die Archäologin nach York und untersucht das Skelett einer Frau, die vor rund 700 Jahren an Lepra gestorben sein soll. Eine DNA-Analyse zeigt jedoch, dass die mittelalterliche Lady an einer noch schlimmeren Krankheit litt...