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Doku: Gutes Leben ohne Arbeit | Armes Deutschland

15 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland15 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland

Doku: Gutes Leben ohne Arbeit | Armes Deutschland

Alex und Thorsten beziehen Hartz IV und wollen daran nichts ändern. Die beiden sind der Meinung Arbeiten in Deutschland lohnt sich nicht. Die beiden chillen lieber und leisten sich sogar eine Putzhilfe für ihre Wohnung. Die Dokumentation " Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern " beleuchtet, ob sich arbeiten in Deutschland lohnt. Dafür begleitet die Sozial-Doku Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Die gezeigten Personen beziehen bereits Sozialleistungen oder stehen kurz vor Hartz IV. Die Reihe lief ursprünglich bei RTLZWEI.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Real Stories Deutschland