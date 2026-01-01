Doku: Gutes Leben ohne Arbeit | Armes Deutschland
15 Min.Ab 12
15 Min.Ab 12
Doku: Gutes Leben ohne Arbeit | Armes Deutschland
Alex und Thorsten beziehen Hartz IV und wollen daran nichts ändern. Die beiden sind der Meinung Arbeiten in Deutschland lohnt sich nicht. Die beiden chillen lieber und leisten sich sogar eine Putzhilfe für ihre Wohnung. Die Dokumentation " Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern " beleuchtet, ob sich arbeiten in Deutschland lohnt. Dafür begleitet die Sozial-Doku Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Die gezeigten Personen beziehen bereits Sozialleistungen oder stehen kurz vor Hartz IV. Die Reihe lief ursprünglich bei RTLZWEI.