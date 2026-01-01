Doku: Polizei greift durch | Große Razzia in Berlin Neukölln
Diese Doku begleitet die Berliner Polizei bei einer großen Razzia im Stadtteil Berlin Neukölln. Die Sonnenallee im Stadtteil Neukölln gehört zu den problematischen Brennpunkten der Hauptstadt. Einsätze der Polizei sind dort keine Seltenheit. Doch wie sieht ein Alltag bei der Polizei aus? Wir finden es heraus. Dabei kommt auch die "andere Seite" in dieser Folge von Kiez Knallhart nicht zu kurz. Die Reportage Reihe "Kiez knallhart: Berlin-Neukölln" von RTLZWEI nimmt die Zuschauer mit in den Stadtteil der Hauptstadt, der immer wieder außer Kontrolle gerät.