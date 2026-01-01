Doku: Splitter vom Kreuz Jesu gefunden | Mythen der Geschichte
49 Min.Ab 12
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Doku: Splitter vom Kreuz Jesu gefunden | Mythen der Geschichte
Ein kleines Stück Holz soll auf dem Kreuz Jesu gehangen haben. In den 90er Jahren untersuchte der deutsche Historiker Michael Hesemann diese wichtigste christliche Reliquie: des Titulus Crucis. Doch ist es echt oder eine mittelalterliche Fälschung? Das erfahrt ihr in dieser Geschichtsdoku! Die Dokumentation ist Teil der Reihe "Mythen der Geschichte". Eine Reihe von Dokus, die sich mit den modernen Bemühungen zur Lösung historischer Geheimnisse befassen.