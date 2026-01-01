Doppelfolge: Die Jagd nach dem Polizistenmörder
Doppelfolge: Die Jagd nach dem Polizistenmörder
Folge 1: 1986 versetzt ein psychotischer Killer den Mittleren Westen in Angst und Schrecken, als er einen Polizisten aus nächster Nähe erschießt. Eine erbitterte Jagd auf Leben und Tod beginnt, während das FBI versucht, den unberechenbaren Mörder zu stoppen, bevor er erneut zuschlagen kann. Folge 2: Am 2. Oktober 1987 wird ein Bostoner Polizist bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt tödlich verletzt. Die örtlichen Behörden starten eine großangelegte Fahndung, können jedoch nur die Fingerabdrücke des Hauptverdächtigen sichern. In der Annahme, dass dieser die Gegend verlassen hat, verfolgt das FBI seine Spur an die Westküste und weiter über die mexikanische Grenze. Dabei sind sie sich stets der Dringlichkeit und der Gefährlichkeit eines Polizistenmörders sowie der Notwendigkeit, Gerechtigkeit zu schaffen, bewusst. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.