125 Min.Ab 0
Die drei Freundinnen Effie, Deena und Lorrell sind "The Dreamettes", ein viel versprechendes Gesangstrio, das hofft, einen Talentwettbewerb in Chicago als Startschuss für die ganz große Karriere nutzen zu können. Und wirklich: Obwohl sie nicht gewinnen, wird der ehrgeizige Produzent Curtis Taylor auf sie aufmerksam, nimmt sie unter Vertrag und scheut keine Skrupel, ihre Karriere voranzutreiben. Doch dafür verlangt er einen hohen Preis. Sind die Dreamgirls bereit, ihn zu zahlen?