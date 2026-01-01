Drogen & Erpressung: Die dunkelsten Zeiten New Yorks | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
Drogen & Erpressung: Die dunkelsten Zeiten New Yorks | True Crime Doku
Ein Flüchtling aus Castros Kuba ist der Kopf einer geheimen Terrororganisation namens Omega 7, die Ende der 1970er Jahre ihre Mission durch Bombenanschläge und Attentate erfüllen will und ihre Verbrechen durch Erpressung und die Unterstützung von Drogenhändlern finanziert. Unschuldige werden auf offener Straße exekutiert und die FBI-Dienststellen von New York und Miami müssen eng zusammenarbeiten, um die aggressive Vereinigung zu stoppen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.