Drones
Drones
Sue Lawson (Eloise Mumford) ist die gebildete Tochter eines Generals und als Lieutenant auf einem Stützpunkt der US-Air-Force in der Nähe von Las Vegas stationiert. Während Sue Situationen beurteilt und abwägt, ist ihr Kamerad 'Ledernacken' Jack Bowles (Matt O'Leary) es gewohnt, Befehle direkt auszuführen. Beide Soldaten haben den Auftrag, ein unbemanntes Flugzeug, eine Drohne, über afghanischen Luftraum zu steuern und ein mögliches Versteck von Terroristen zu observieren. Als sie den Befehl erhalten, dieses Terrornest auszuheben, sehen sich beide viefältigen moralischen Konfliken gegenüber, da ihr Eingreifen den Tod vieler unschuldiger Männer, Frauen und Kinder bedeuten würde. Während die Zeit davonläuft, entspinnt sich ein nervenzerfetzender Kampf zwischen diesem ungleichen Paar über die Ethik von Krieg und Kollateralschäden...