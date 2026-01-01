Duell am Wind River
Bill Tyler (Oscar®-Gewinner Charlton Heston, 1959, Bester Hauptdarsteller, BEN HUR) und Henry Frapp (Brian Keith) sind die rauesten, härtesten Pelztrapper, die je durch die nordamerikanische Wildnis geritten sind. Sie sind wahre Meister im Schießen, Trinken und Fluchen, doch ihr größtes Talent besteht darin, feindlichen Indianern zu entkommen – eine Beschäftigung, mit der sie den Großteil ihrer Zeit verbringen. Als sie herausfinden, dass ihre neue Reisegefährtin Running Moon (Victoria Racimo) in Wirklichkeit die geflohene Squaw eines Häuptlings ist, müssen Bill und Henry entscheiden, was ihnen wichtiger ist: das Mädchen oder ihre Skalps. Schnell sind sich die beiden einig, dass sie das einzig Ehrenhafte tun werden – so viele Meilen wie möglich zwischen sich und Running Moon zu bringen.