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Dune - Der Wüstenplanet (1)

Dune - Der Wüstenplanet (1)

92 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS92 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS

Dune - Der Wüstenplanet (1)

Im Jahr 10191: Imperator Shaddam IV. ernennt Herzog Leto Atreides zum neuen Statthalter des Wüstenplaneten Arrakis - genannt Dune. Leto soll dafür sorgen, dass die Spice-Produktion, die wertvollste Substanz des Universums, reibungslos verläuft. Doch Baron Harkonnen - Letos heimlicher Konkurrent - schmiedet finstere Rachepläne: Er lässt Leto töten und dessen Lebensgefährtin Jessica und seinen Sohn Paul in der Wüste aussetzen, wo sie die aufständischen Fremen aufnehmen ...

Genre:
Science Fiction, Mini-Serie
Produktion:
CA, 2000
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Beta Film GmbH