Dune - Der Wüstenplanet (3)
94 Min.Ab 16
94 Min.Ab 16
Dune - Der Wüstenplanet (3)
Paul ist inzwischen uneingeschränkter Anführer des rebellischen Wüstenstammes der Fremen. Inzwischen hat sich ihnen auch Guerney, Pauls ehemaliger Lehrer und Waffenmeister seines Vaters, angeschlossen, um gegen die Harkonnen zu kämpfen. Als die Truppen- und Materialverluste durch die Angriffe der Fremen immer stärker werden, befiehlt der Imperator einen großen Angriff auf sie. Doch Paul macht unmissverständlich klar, wer von nun an der neue Herrscher im Universum ist.