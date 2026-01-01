Echte Eicher - Eicher Traktoren und Geschichten
Echte Eicher - Eicher Traktoren und Geschichten
Die Geschichte der Eicher-Traktoren ist eng mit bayerischer Techniktradition und innovativem Pioniergeist verbunden. In der kleinen Gemeinde Forstern begann 1901 mit einer Reparaturwerkstatt eine Entwicklung, die später zu den bekannten Eicherwerken führte. Dieser Film nimmt Sie mit auf eine spannende Reise durch die bewegte Vergangenheit der Marke und beleuchtet zugleich ihre Bedeutung bis in die Gegenwart. Egon Eicher, Sohn des Firmengründers, führt durch zahlreiche Gespräche mit ehemaligen Mitarbeitern, die aus erster Hand von Entwicklung, Herausforderungen und Erfolgen berichten. Persönliche Anekdoten und seltene Einblicke in die Produktion lassen die Geschichte lebendig werden. Gleichzeitig zeigen eindrucksvolle Aufnahmen, dass Eicher-Traktoren noch heute im praktischen Einsatz überzeugen. Ob im landwirtschaftlichen Betrieb oder bei Liebhabern historischer Maschinen – die Faszination bleibt ungebrochen. Ergänzt durch spannende Hintergrundinformationen und einen besonderen Bonusfilm entsteht ein authentisches Porträt einer Marke, die Technikgeschichte geschrieben hat.