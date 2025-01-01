Ein Aufstand alter Männer
88 Min.Ab 12
Ein Aufstand alter Männer
Bewegendes Drama des mehrfach preisgekrönten Regisseurs Volker Schlöndorff: In Louisiana kommt es in den 70ern immer wieder zu Lynchjustiz - so auch, als sich ein wütender Mob auf den Weg zu Mathu macht, der schuld am Tod eines weißen Farmers sein soll. Candy Marshall kann diese Ungerechtigkeit nicht länger ertragen. Die junge Frau unterstützt eine Gruppe afroamerikanischer älterer Herren, die sich schützend vor ihren Freund stellt und behauptet, den Mord begangen zu haben.