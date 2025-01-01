Ein Fall für den Fuchs - Über den Dächern von Frankfurt
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Ein Fall für den Fuchs - Über den Dächern von Frankfurt
Max Kerner scheint mit seiner Ehefrau Andrea und dem pubertierenden Sohn Lukas ein ganz normales Leben zu führen. Doch weit gefehlt: Hinter der Fassade des Antiquars steckt ein berüchtigter Meisterdieb, genannt "Der Fuchs", der mit seinen Partnern Sandra und René die Tresore der Reichen plündert und die Beute unter den Armen verteilt. Auch Andrea unterstützt den "Fuchs" tatkräftig.