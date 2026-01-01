Ein Leben für die Pferde
Ein Leben für die Pferde
Als Natalie Travers nach dem Tod ihres Vaters ein lange verborgenes Familiengeheimnis entdeckt, gerät ihr Leben aus den Fugen. Vor ihrer Mutter war der angesehene Richter einst mit der Rodeoreiterin Maggie Mae Jarrett verheiratet. Entschlossen, mehr über diese unbekannte Vergangenheit zu erfahren, geht Natalie auf die Suche nach der geheimnisvollen Frau. Doch statt Maggie Mae begegnet Natalie deren Tochter Jessie Mae Jarrett. Die kämpft mit aller Kraft darum, die Wildpferde auf ihrem Land vor dem Aussterben zu bewahren. Schon bald wird Natalie in den erbitterten Kampf um die Zukunft der Tiere hineingezogen und muss sich nicht nur den Herausforderungen des rauen Landlebens stellen, sondern auch den Wahrheiten über ihre eigene Familie. Eine bewegende Geschichte über Familiengeheimnisse, zweite Chancen und die besondere Verbindung zwischen Mensch und Pferd.