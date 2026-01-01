Ein Leben lang Güldner
Ein Leben lang Güldner
Die Geschichte von Güldner ist eng mit der Entwicklung moderner Motorentechnik und dem Aufstieg leistungsfähiger Traktoren verbunden. Was einst mit der Produktion von Viertaktmotoren begann, entwickelte sich ab 1938 mit dem ersten Serien-Traktor A20 zu einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte im Landmaschinenbau. Dieser Film beleuchtet die spannende Entwicklung der Marke und zeigt, warum Güldner bis heute einen besonderen Platz in den Herzen vieler Liebhaber einnimmt. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die Maschinen selbst, sondern auch die Menschen, die ihre Leidenschaft für diese Technik leben. Sammler, ehemalige Mitarbeiter und Landwirte berichten von ihren Erlebnissen, restaurieren historische Modelle und setzen sie weiterhin im Alltag ein. Ob im Forst, bei der Ernte oder als liebevoll gepflegter Oldtimer – die Vielseitigkeit der Güldner-Traktoren wird eindrucksvoll sichtbar. Authentische Einblicke, persönliche Geschichten und technische Highlights machen diesen Film zu einer lebendigen Hommage an eine Marke, die Technikgeschichte geschrieben hat.