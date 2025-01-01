Ein Mutterleib als Tatort: Der Fall Bobby Jo Stinnett | True Crime Doku
Als Bobbi Jo Stinnett ermordet in ihrem Haus aufgefunden wird, nachdem ihr ungeborenes Baby brutal aus dem Mutterleib geschnitten wurde, macht sich das FBI auf eine verzweifelte Suche nach dem Baby, bevor es für immer verloren ist. Doch wer ist grausam genug, eine werdende Mutter zu töten, und ihr ungeborenes Kind zu stehlen? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.