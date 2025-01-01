Ein Pastor zum Verlieben
Casey ist 30 und Pastorin. Ihre Gemeinde macht ihr das Leben jedoch alles andere als leicht. Mal wird sie des Diebstahls beschuldigt, mal ihre Fähigkeit für das Amt angezweifelt, und auch ihr Single-Dasein gibt Grund genug zu Kritik und Einmischung. Schließlich zweifelt Casey sogar selbst an ihrer Berufung und überlegt, sie aufzugeben. Und dann verliebt sie sich ausgerechnet in ihren besten Freund David. Das Chaos spitzt sich zu, als sie überraschend zur Hauptpastorin ernannt wird.