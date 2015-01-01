Ein perfekter Sommer
Der Tod seines Vaters hat den Teenager Jake (Adam Horner) sehr erschüttert. Auch seine Mutter Alyssa (Sydney Penny) leidet, doch ihr geht es nun vorrangig darum, sich und ihren Sohn alleine durchzubringen. Nach erfolgloser Jobsuche zieht sie mit ihrem Sohn von Chicago zu ihrem Vater Lou (Eric Roberts), der in einem echten Surfer-Paradies lebt. Jake ist nicht begeistert, denn der Ort ist für ihn alles andere als paradiesisch. Als er dann auch noch mit zwei Surfern aneinander gerät, hat er nur noch einen Wunsch: Nichts wie weg! Doch sein Großvater, ein gläubiger Christ, schafft es nicht nur, das Kämpferherz in Jake zu wecken. Er selbst stellt sich auch noch als echte Surfer-Legende heraus...