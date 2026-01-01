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Ein Pferd für Lizzy - Mein Freund fürs Leben

Ein Pferd für Lizzy - Mein Freund fürs Leben

82 Min.Ab 0
Planet Romance82 Min.Ab 0
Planet Romance
Ein Pferd für Lizzy - Mein Freund fürs Leben

Ein Pferd für Lizzy - Mein Freund fürs Leben

Die rebellische Teenagerin Lizzy wird von ihren Eltern an Weihnachten widerwillig auf die Pferderanch ihrer Großmutter geschickt. Die Großmutter weiß, dass Lizzy ein großartiges Mädchen ist und vertraut ihr die Pflege eines Pferdes namens Hope an. Als Lizzy erfährt, dass die Existenz der Ranch in Gefahr ist, möchte sie ihrer Großmutter mit Hilfe von Hope und des Nachbarssohns David helfen.

Genre:
Feiertag, Drama
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
Planet Romance
Copyrights:
© Tiberius Film