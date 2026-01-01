Eine samtige Bescherung
89 Min.Ab 0
89 Min.Ab 0
Eine samtige Bescherung
Feuerwehrmann Zachary Stone liebt sein freies, unkompliziertes Leben – bis ein streunender Kater namens Ambrose alles auf den Kopf stellt. Als Zach beim Katzenfutterkauf der warmherzigen Tiermedizin-Studentin Marilee begegnet, sprühen sofort die Funken. Doch zwischen ihnen stehen nicht nur Missverständnisse, sondern auch Zachs oberflächliche Beziehung und seine Angst vor Nähe. Während Ambrose sich als heimlicher Kuppler entpuppt, beginnt Zach, sein Herz zu öffnen. Wird er rechtzeitig erkennen, dass wahre Liebe manchmal samtige Pfoten hat – und dass das schönste Geschenk zu Weihnachten nicht unter dem Baum liegt, sondern direkt vor ihm steht?