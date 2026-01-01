Eine Scheidung zum Verlieben
Lebemann Mike und die gewiefte Dylan sind schwer verliebt und heiraten nach kürzester Zeit. Im Rahmen einer Dienstreise trifft Mike aber seine erste große Liebe Alex wieder. Sie ist erfolgreich, selbstbewusst und dazu auch noch unglaublich attraktiv. Beide trifft es wie ein Blitz und Mike stürzt sich Hals über Kopf in eine Affäre mit Alex. Nun muss er sich entscheiden. Und er tut es: Für Alex. Eine Scheidung?! Nur wenn alle Bedingungen im Ehevertrag erfüllt werden! Doch welche waren das gleich? Eine Scheidungszeremonie mit allen Gästen, die auch auf der Hochzeit anwesend waren?! Die Kosten trägt der Verursacher der Scheidung?! Als Mike sich an die Organisation dieser Feier macht, die eine ordentliche Portion Schlamassel, Tücken und Bewährungsproben für Ihn bereit hält, gerät er ins Grübeln: Hat er die Richtige Entscheidung bzw. Scheidung getroffen?