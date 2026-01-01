Eine tierische Bescherung
Es war die perfekte Sommercamp-Romanze, damals vor vielen Jahren. Durch einen Golden-Retriever haben sich die Kinder Jessica und Michael kennengelernt und viel miteinander gespielt, doch nach dem Camp haben sie sich wieder aus den Augen verloren. Jahre später: Jessica (Andrea Roth) ist mittlerweile verwitwet, möchte ihr Leben neu anfangen. Ihre Eltern wollen den Ruhestand in Florida verbringen und so beschließt Jessica, ihnen ihr Haus abzukaufen. Sie muss aber feststellen, dass ihre Eltern es bereits an einen Fremden verkauft haben. Noch verblüffter ist sie, als sie erkennt, dass der Käufer Michael (Nicholas Brendon) ist, der sie allerdings nicht wiedererkennt. Leider hat die erneute Begegnung keinen guten Start und beide finden sich äußerst unsympathisch, so dass der Golden-Retriever von damals alle Pfoten voll zu tun hat, das bevorstehende Weihnachtsfest zu retten...