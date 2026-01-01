Eingeschneit - Weihnachten im Schneesturm
91 Min.Ab 12
Eingeschneit - Weihnachten im Schneesturm
Kurz vor Weihnachten steht Julia Stonecypher, verwitwete Mutter zweier Töchter, vor dem finanziellen Ruin. Der arrogante Banker Brian Harding soll ihr den Kredit kündigen und sie aus dem Haus werfen – ausgerechnet am Heiligabend. Doch ein plötzlicher Schneesturm zwingt ihn, bei Julia und ihren Kindern Zuflucht zu suchen. Was als frostige Begegnung beginnt, wandelt sich langsam: Zwischen Julia und Brian entstehen Gespräche, Verständnis – und Gefühle. Während draußen der Sturm tobt, taut drinnen etwas auf, das beide längst verloren glaubten: Vertrauen, Hoffnung und die Magie von Weihnachten. Doch alte Wunden und neue Zweifel stellen die fragile Nähe auf die Probe. Kann aus einem Zufall eine zweite Chance werden?