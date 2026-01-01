"El Rukn“ - Eine Drogenbande übernimmt Chicago | True Crime Doku
Jeff Fort und die El Rukn-Straßenbande versuchen Mitte der 1980er Jahre in Chicago, sich mit Libyen zu verschwören, um gegen Geld Terroranschläge im Inland zu verüben. Die Gang ist schwer bewaffnet und setzt keinen Wert auf die Leben von unschuldigen Menschen. Heroin- und Kokainhandel drohen die Gemeinschaft der Bürger zu zerschlagen, doch kann das FBI die brutale Straßengang dennoch stoppen? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.