Elegy - oder die Kunst zu lieben
Elegy - oder die Kunst zu lieben
Der angesehene Literaturkritiker und College-Dozent David Kepesh führt ein Leben, das er selbst als „emanzipierte Männlichkeit“ beschreibt: frei, ungezwungen, emotional distanziert. Beziehungen bedeuten ihm wenig – bis die junge Studentin Consuela Castillo in sein Seminar kommt und eine Faszination in ihm weckt, die er nicht mehr kontrollieren kann. Zwischen ihnen entwickelt sich eine leidenschaftliche Affäre, die Davids sorgfältig kultivierte Unabhängigkeit ins Wanken bringt. Doch je stärker seine Gefühle wachsen, desto mehr schlagen seine Ängste in Eifersucht und Misstrauen um. Der Altersunterschied, die eigene Unsicherheit und die Furcht vor echter Nähe drohen die Beziehung zu zerstören. Als Consuela ihn schließlich verlässt, wird David mit den Konsequenzen seines Lebensstils konfrontiert. Jahre später sucht sie erneut seine Nähe – mit einer Nachricht, die ihre Vergangenheit und ihre unausgesprochene Liebe in einem neuen Licht erscheinen lässt. Ein bewegendes Drama über Sehnsucht, Vergänglichkeit und die Kunst, sich wirklich zu öffnen.