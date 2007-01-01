Elite Squad
116 Min.Ab 18
116 Min.Ab 18
Elite Squad
Captain Nascimento ist Chef einer Spezialeinheit, die in den Slums von Rio schwerbewaffnet gegen Drogenbanden und andere Kriminelle kämpft. Da er ausgebrannt ist und seine Frau zudem ein Kind erwartet, möchte er den gefährlichen Job an den Nagel hängen. Doch davor muss er einen Nachfolger finden. Die befreundeten Polizisten Neto und Matias leiden unter der Korruption in ihren Einheiten und bewerben sich für den Job. Ein knallhartes Auswahlverfahren soll zwischen ihnen entscheiden.