End of a Gun – Wo Gerechtigkeit herrscht
87 Min.Ab 18
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End of a Gun – Wo Gerechtigkeit herrscht
Das Leben des ehemaligen ATF-Agenten Decker (Steven Seagal) nimmt eine unerwartete Wendung, als er eine junge Frau vor einem gewalttätigen Angreifer schützt, der mit dem Tod des Gangsters endet. Die gerettete Frau überzeugt ihn, das Drogengeld des Toten aus dessen Auto zu stehlen und damit abzuhauen. Kurz darauf befindet er sich in einem blutigen Katz-und-Maus-Spiel mit eben jenem wahnsinnigen Drogendealer, den er um seine Beute erleichtert hat. Er begreift schnell, dass es keinen anderen Weg gibt, als sich den Verbrechern mit allem entgegenzustellen, was er hat...