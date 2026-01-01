Endstation Frauenhaus - Gewalt eskaliert - Jetzt sprechen die Opfer. Wie ist das Leben im Frauenhaus
45 Min.Ab 6
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Endstation Frauenhaus - Gewalt eskaliert - Jetzt sprechen die Opfer. Wie ist das Leben im Frauenhaus
Alle drei Minuten wir in Deutschland eine Frau Opfer von körperlicher Gewalt. Die Gewaltbereitschaft steigt, bei Männern wie bei Frauen. Oft ist das Frauenhaus Endstation und letzte Zuflucht. Warum liegt immer öfters nicht der Freund, sondern der Feind in meinem Bett. Opfer, Psychologen, Polizei und Betreuer klären auf.