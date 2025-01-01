Entdecke die Mandy in dir
88 Min.Ab 6
88 Min.Ab 6
Entdecke die Mandy in dir
Anna Fischers Karriere hängt dank Nadja Auermann am seidenen Faden: Mandy Mutschke alias Mia Milana ist eine aufstrebende Jungdesignerin und lebt ihren Traum in New York. Mit Stardesignerin Agnes van Beuyten arbeitet Mia an ihrer neuen Kollektion. Doch Agnes wittert ernstzunehmende Konkurrenz und setzt Mia auf die Straße. Die heißt nun wieder Mandy, muss zurück in den Berliner Plattenbau und von vorne anfangen. Tatkräftige Unterstützung lässt nicht lange auf sich warten ...