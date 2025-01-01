Erlöse uns von dem Bösen
114 Min.Ab 16
Spannender Horrorfilm von Regisseur Scott Derrickson - einem Meister seines Fachs: Brutale Verbrechen sind in New York an der Tagesordnung, doch die kürzlichen Taten schockieren auch erfahrene Ermittler. Polizist Ralph Sarchie wird auf die Fälle angesetzt. An seiner Seite ist der Prieser Mendoza, der ihm eindrucksvoll beweist, dass übernatürliche Kräfte kein Mythos sind. Gemeinsam machen sich die beiden Männer auf, um dem schrecklichen Treiben eines Dämons ein Ende zu setzen.