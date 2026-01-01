Europa Report
Europa Report
Was ist mit Raumschiff ‘Europa One’ passiert? Das Shuttle ist mit sechs Astronauten auf dem Weg zum Jupitermond ‘Europa’. Unter seiner mächtigen Eisschicht wird ein Ozean vermutet, der ungewöhnliche Wärmezonen aufweist. Könnten dort Spuren von Leben existieren? Kurz vor dem Ziel ist der Kontakt zum Raumschiff abgerissen. Nach Monaten ohne Lebenszeichen geht man davon aus, dass die Mission gescheitert ist. Da treffen plötzlich wieder Signale ein. Es sind Aufzeichnungen von den letzten Tagen der Crew. Trotz technischer Probleme hatte das Team mit der kühlen Rationalität von Wissenschaftlern und dem Heldenmut wahrer Entdecker entschieden, so weit wie möglich ins Unbekannte vorzustoßen – ein Entschluss, der durch die letzten Funkdaten des Schiffs mehr als gerechtfertigt wird.