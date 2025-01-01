Zum Inhalt springenBarrierefrei
Event Horizon - Am Rande des Universums

Man schreibt das Jahr 2040: Das Raumschiff "Event Horzion" verschwindet plötzlich im Weltall und wird erst nach sieben Jahren wieder von einem Aufklärungstrupp gefunden. Als die Mannschaft das Raumschiff betritt, scheint alles ausgestorben zu sein - keine Spur von Leben ist zu entdecken. Doch als sie immer tiefer in das Gewirr von Ebenen und Decks gelangt, macht sie eine Entdeckung, die jegliche Vorstellungskraft sprengt.

Genre:
Science Fiction, Horror
Produktion:
US, 1997
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Paramount
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.