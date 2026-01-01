Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fallen Angel – Der gefallene Engel

Fallen Angel – Der gefallene Engel

102 Min.Ab 12
Utopja102 Min.Ab 12
Utopja
Fallen Angel – Der gefallene Engel

Fallen Angel – Der gefallene Engel

Italien: Ein Baby wird von der Polizei in ein Waisenhaus gebracht. Jahre später wird Liut, wie der Junge genannt wird, von einem Dämon heimgesucht, aber von seinem Schutzengel gerettet. Er bringt ihn in ein Kloster in Griechenland, wo Bruder Angus dem Jungen enthüllt, was er wirklich ist. Er ist ein Sephyro, ein Wesen halb Mensch, halb Engel, dessen Schicksal es ist, das legendäre Schwert des Feuers zu finden. Sein Vater nutzte es einst, um den Garten Eden zu schützen. Angus bildet Liut aus, der – nun erwachsen – seinem Schicksal begegnen will und mit der Suche nach dem Schwert beginnt. Aber kann er den Versuchungen widerstehen, die der gefallene Engel Luzbel für ihn bereit hält?

Genre:
Fantasie
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Utopja
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH