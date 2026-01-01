Familiengeheimnisse | True Crime Doku
51 Min.Ab 16
Im Dezember 1994 verschwinden die frisch gebackene Mutter Joann Katrinak und ihr 4 Monate alter Sohn Alex auf mysteriöse Weise aus ihrem Zuhause. Ein neues DNA-Verfahren wird zum ersten Mal erfolgreich in einer kriminalistischen Untersuchung in den Vereinigten Staaten eingesetzt. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt. #thefbifiles #truecrime #fbifilesdeutschland