Fantastic Movie
83 Min.Ab 12
83 Min.Ab 12
Fantastic Movie
Durch einen magischen Kleiderschrank gelangen Lucy (Jayma Mays), Susan (Faune Chambers), Peter (Adam Campbell) und Edward (Kal Penn) in das Königreich von Gnarnia (mit stummem G). Schnell vergessen die vier ihr hartes Schicksal. Doch dann erscheint nicht nur eine Weiße Hexe, die mit allen Mitteln die Macht an sich reißen will. Auch der versoffene Piratenkapitän Jack Swallows, der Langzeitstudent Harry Plotter und ein notgeiler Mensch-Löwe machen aus dem Abenteuer einen unvergesslichen Trip.