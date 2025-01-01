Fashionably in Love - ... im Tausch für die Liebe
88 Min.Ab 12
Avery, die aus einer politisch angesehenen Familie stammt, träumt insgeheim schon lange davon, in einem Modelabel durchzustarten - ganz entgegen den Erwartungen ihrer Eltern. Ihr Hauptgewinn wäre es, für die Designerin Lisette Monique arbeiten zu dürfen. Diesem Wunsch könnte der Upper-East-Side-Spieler Oliver tatsächlich nachkommen, denn er unterbreitet Avery ein einmaliges Angebot: Er stellt den Kontakt zu Lisette her, wenn sie ihn im Gegenzug öffentlich datet ...