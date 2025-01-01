Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fashionably in Love - ... im Tausch für die Liebe

Fashionably in Love - ... im Tausch für die Liebe

88 Min.Ab 12
OneGate88 Min.Ab 12
OneGate
Fashionably in Love - ... im Tausch für die Liebe

Fashionably in Love - ... im Tausch für die Liebe

Avery, die aus einer politisch angesehenen Familie stammt, träumt insgeheim schon lange davon, in einem Modelabel durchzustarten - ganz entgegen den Erwartungen ihrer Eltern. Ihr Hauptgewinn wäre es, für die Designerin Lisette Monique arbeiten zu dürfen. Diesem Wunsch könnte der Upper-East-Side-Spieler Oliver tatsächlich nachkommen, denn er unterbreitet Avery ein einmaliges Angebot: Er stellt den Kontakt zu Lisette her, wenn sie ihn im Gegenzug öffentlich datet ...

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
OneGate
Copyrights:
© OneGate Media GmbH