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Fast & Furious 6

Fast & Furious 6

125 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS125 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS

Fast & Furious 6

Vin Diesel und Paul Walker machen mit ihren schnellen Schlitten diesmal Europa unsicher: Nach ihrem letzten Coup leben Dom und Brian auf den Kanarischen Inseln. Ihr Ruhestand ist jäh beendet, als FBI-Agent Luke Hobbs sie rekrutiert, um die Bande von Owen Shaw dingfest zu machen, die fast alle Teile einer Hightech-Waffe geraubt hat. Auch Doms Ex-Freundin, die totgeglaubte Letty, gehört offenbar dazu. Die Crew nimmt den Auftrag an, der ihnen in den USA Amnestie verspricht.

Genre:
Thriller, Action
Produktion:
US, 2013
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Universal Studios Limited