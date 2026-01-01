FBI-Agenten am Limit: 3 kriminelle Masterminds fordern das FBI heraus | True Crime Doku
FBI-Agenten am Limit: 3 kriminelle Masterminds fordern das FBI heraus | True Crime Doku
In den 80er-Jahren stand das FBI vor der Herausforderung, drei der größten Kriminalfälle zu lösen. Zuerst begab sich die Behörde auf die jahrelange Suche nach einem Bankräuber, der bei jedem seiner Überfälle einen Warnschuss abfeuerte, was ihm den Spitznamen „Revolverheld“ einbrachte. Trotz seiner auffälligen Vorgehensweise konnte er immer wieder spurlos verschwinden. Anschließend geriet eine puertorikanische Terrorgruppe namens „Macheteros“ ins Visier der Ermittler. Mit brutalen Angriffen auf Polizisten und das US-Militär verbreiteten sie Angst und Schrecken. Das FBI sah sich einem scheinbar unbesiegbaren Gegner gegenüber, dessen Identität und Motive hinter einem komplexen Netzwerk aus Codes und Täuschungen verborgen blieben. Schließlich hielt die Drogengang „El Rukon“ aus Chicago die Behörde in Atem. Bei den Ermittlungen entdeckten die Beamten nicht nur deren Drogenhandel, sondern auch eine beunruhigende Verbindung zu einer ausländischen Regierung und einen möglichen terroristischen Plan. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.