Feedback - Sende oder stirb
98 Min.Ab 18
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Feedback - Sende oder stirb
Der kontroverse Late-Night-Talker Jarvis Dolan ('Atomic Blonde' Star Eddie Marsan) erlebt die schrecklichste Nacht seines Lebens, als Maskierte sein Radiostudio stürmen. Den Eindringlingen ausgeliefert, muss er seine Live-Sendung nach ihren Anweisungen zu Ende bringen. Die Lage verkompliziert sich zusätzlich, als sein alter Weggefährte Andrew Wilde (Paul Anderson aus 'The Revenant - Der Rückkehrer') ahnungslos ins Studio platzt. Jedes falsche Wort kann für die Beteiligten tödlich enden. Es entspinnt sich ein nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel, in dem jeder mit seiner eigenen dunklen Vergangenheit zu kämpfen hat...