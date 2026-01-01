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Feedback - Sende oder stirb

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98 Min.Ab 18
Screamtime98 Min.Ab 18
Screamtime

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Der kontroverse Late-Night-Talker Jarvis Dolan ('Atomic Blonde' Star Eddie Marsan) erlebt die schrecklichste Nacht seines Lebens, als Maskierte sein Radiostudio stürmen. Den Eindringlingen ausgeliefert, muss er seine Live-Sendung nach ihren Anweisungen zu Ende bringen. Die Lage verkompliziert sich zusätzlich, als sein alter Weggefährte Andrew Wilde (Paul Anderson aus 'The Revenant - Der Rückkehrer') ahnungslos ins Studio platzt. Jedes falsche Wort kann für die Beteiligten tödlich enden. Es entspinnt sich ein nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel, in dem jeder mit seiner eigenen dunklen Vergangenheit zu kämpfen hat...

Genre:
Thriller
Produktion:
ES, US, 2019
Altersfreigabe:
18
Sender / Lizenzgeber:
Screamtime
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH