Fendt Vario - Da bebt der Acker!
Fendt Vario - Da bebt der Acker!
Leistungsstark, innovativ und kompromisslos im Einsatz – die großen Fendt-Traktoren stehen für modernste Landtechnik auf höchstem Niveau. Diese eindrucksvolle Dokumentation nimmt Sie mit in die Welt der leistungsstärksten Maschinen aus dem Allgäu und zeigt sie dort, wo es darauf ankommt: im harten Praxiseinsatz. Ob beim Mähen mit Hochleistungsgeräten, beim Arbeiten mit schweren Anbaugeräten oder im anspruchsvollen Straßen- und Forsteinsatz – Modelle wie der Fendt 828, 820, 936 und das Flaggschiff 939 Vario demonstrieren eindrucksvoll ihre Stärke und Vielseitigkeit. Dabei stehen nicht nur die technischen Daten im Fokus, sondern vor allem das Zusammenspiel aus moderner Technologie, Effizienz und Fahrerkomfort. Innovative Systeme wie SCR-Technologie und Variotronic werden anschaulich erklärt und im Einsatz gezeigt. Authentische Aufnahmen aus verschiedenen Arbeitsbereichen vermitteln ein realistisches Bild moderner Landwirtschaft und Technik. Ergänzt durch spektakuläre Szenen und einen spannenden Bonusfilm entsteht ein faszinierendes Porträt einer Marke, die seit jeher Maßstäbe setzt.