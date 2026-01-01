Ferien auf dem Reiterhof
Ferien auf dem Reiterhof
Die introvertierte Kathy (Annelyse Ahmad) träumt davon, einen Sommer im 'Black River Horse' Mädchencamp zu verbringen. Aber nachdem ihr Vater beim Rodeoreiten stürzt, haben ihre Eltern Angst, Kathy ins Pferdelager fahren zu lassen. Doch aus Sorge um Kathys soziales Wohlergehen entschließen sich ihre Eltern, Kathy den Urlaub auf dem Reiterhof zu erlauben. Als Kathy im Camp ihre Hütte zugeteilt bekommt, lernt sie die beliebte, aber launische Stacy (Kristen Ryda) und die lustige, gutherzige Lisa (Rachel Sowers) kennen. Lisa und Kathy werden auf Anhieb Freundinnen. Überraschenderweise ist Kathy ein wahres Naturtalent im Sattel. Durch den sportlichen Erfolg bekommt Kathy mehr Selbstbewusstsein. Und als sie am Ende ihres Aufenthalts gegen die amtierende Camp-Prinzessin Stacy im Reiten antritt, lernt Kathy, was echte Freundschaft bedeutet...