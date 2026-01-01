Field of Blood 2 - Farm der Angst
Field of Blood 2 - Farm der Angst
Nach den grausamen Ereignissen im Maislabyrinth ist der Albtraum noch lange nicht vorbei. Melanie erwacht gefangen auf der abgelegenen Farm der Walker-Familie – einer scheinbar harmlosen Farmerdynastie, die in Wahrheit ein sadistisches Geschäft betreibt. Die Täter haben aus menschlicher Haut ein lukratives Kosmetikprodukt entwickelt und schrecken vor nichts zurück, um ihre perfide „Produktion“ am Laufen zu halten. Gemeinsam mit weiteren Gefangenen plant Melanie eine verzweifelte Flucht. Doch das endlose Maisfeld rund um die Farm wird erneut zur tödlichen Falle. Bewaffnet mit Kettensägen, Fallen und einem gnadenlosen Jagdtrieb nehmen die Walker die Verfolgung auf. Jeder Schritt durch das dichte Feld kann der letzte sein, während die Flüchtenden erkennen müssen, dass ihre Peiniger bestens vorbereitet sind – und keinerlei Gnade kennen.